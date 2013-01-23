Ищется работоспособный хороший дизайнер

Ищем web дизайнера для длительных и плодотворных отношений. Условия: Хорошие работы в портфолио Понимание верстки Ответственность Тестовое задание: Когда вы будете отправлять свое портфолио с красивыми и удобными дизайнами сайтов, если сможете дополнить рассказом о том, как решали проблемы с доступностью ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Времени доброго!
Для долгосрочного сотрудничества ищется дизайнер. Главное требование - желание работать, зарабатывать и соблюдать строго сроки. Сразу оговорюсь: сроков вчера не бывает. 2-3 дня на дизайн главной страницы не такие уж жесткие рамки, но как показывает практика не все их могут соблюдать. Нет, понятно, что творческий процесс, но пустых обещаний не надо. Если Вы не готовы работать в таком ритме, то не предлагайте свою кандидатуру.
С нашей стороны:
- постоянные новые заказы
- ведение старых проектов (отрисовка новых элементов, баннеро (гиф, джипег), правка дизайнов)
- бонусы за работоспособность
- дружеская атмосфера
С Вас:
- сроки!
- сроки!
- умению рисовать красивые сайты
Мы не против, если Вы будете:
- работать на стороне, НО соблюдать наши сроки
- ворчать на клиента
- не с первого раза понимать ТЗ
Оплата:
- для начала будем работать ТОЛЬКО по факту выполненных работ, хватит наработались по предоплате
- если работаем долго, можно рассчитывать на предоплату или даже полную оплату
- бонусы за хорошие работы + др + праздники
Методы оплата:
- в принципе любые, но приоритетные (в порядке значимости): сбербанк, киви, вебмани или приватмани, иные способы оплаты.
Теперь хотелось бы увидеть Вас, а именно Ваши работы и цены, которые Вы можете предложить за них.
На данный момент уже есть 1 проект, который пора рисовать и отправлять на утверждение заказчику.
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