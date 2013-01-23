Перекрасить дизайн

Нужен специалист для изменения дизайна сайта http://gallardo-brilliance.ru/
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Необходимо перекрасить стандартный дизайн Gemini из системы DataLife Engine
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