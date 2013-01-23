Редизайн сайта

Господа фрилансеры, здравствуйте! Для постоянного сотрудничества мы разыскиваем веб-дизайнера. Очень желательно, чтобы это был ИП или даже ООО. Работа по договору с оплатой строго по безналу. В случае с ИП / ООО — на расчетный ...