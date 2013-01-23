Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка220 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры

Необходимо внести свежесть и новизну в уже существующий сайт - www.ngcc.co

Цель сайта:привлечение участников гольф-клуба к регистрации на благотворительные события

Необходимо

1.Логотип

2. Верхний слайдер изображений

3. Спонсорские логотипы (могут быть анимированы)

4. немного спонсорских лого в футере (могут быть анимированы)

5. Навигация (дропдаун)

6. Контент блоки

От вас жду сроки и стоимость

Дизайн сайтаРедизайн сайта
11 лет назад
Elvena
Ольга 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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