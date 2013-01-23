Веб-дизайнер ИП / ООО

Господа фрилансеры, здравствуйте! Для постоянного сотрудничества мы разыскиваем веб-дизайнера. Очень желательно, чтобы это был ИП или даже ООО. Работа по договору с оплатой строго по безналу. В случае с ИП / ООО — на расчетный счет. В случае с физлицом — на карту сбербанка. Другие варианты оплаты маловероятны.

- Уровень работ не ниже: http://www.fatfox.ru/portfolio.html

- Срок изготовления первой версии дизайна: не более 5 рабочих дней.

- Изготовление другой (не более чем одной) версии дизайна, в случае, если первая не подошла, без дополнительной оплаты.

- Работа исключительно по договору с передачей исключительной лицензии на использование разработанного дизайна.

Сообщайте, пожалуйста, стоимость вашей работы и условия, которые вас устроят.

Всегда есть место обсуждениям, переговорам и уступкам.

Большое спасибо!