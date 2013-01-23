Веб-дизайнер ИП / ООО

Нужен специалист для изменения дизайна сайта http://gallardo-brilliance.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа фрилансеры, здравствуйте! Для постоянного сотрудничества мы разыскиваем веб-дизайнера. Очень желательно, чтобы это был ИП или даже ООО. Работа по договору с оплатой строго по безналу. В случае с ИП / ООО — на расчетный счет. В случае с физлицом — на карту сбербанка. Другие варианты оплаты маловероятны.
- Уровень работ не ниже: http://www.fatfox.ru/portfolio.html
- Срок изготовления первой версии дизайна: не более 5 рабочих дней.
- Изготовление другой (не более чем одной) версии дизайна, в случае, если первая не подошла, без дополнительной оплаты.
- Работа исключительно по договору с передачей исключительной лицензии на использование разработанного дизайна.
Сообщайте, пожалуйста, стоимость вашей работы и условия, которые вас устроят.
Всегда есть место обсуждениям, переговорам и уступкам.
Большое спасибо!
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