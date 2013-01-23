Веб-дизайнер в студию

Ищем web дизайнера для длительных и плодотворных отношений.

Условия:

Хорошие работы в портфолио

Понимание верстки

Ответственность

Тестовое задание:

Когда вы будете отправлять свое портфолио с красивыми и удобными дизайнами сайтов, если сможете дополнить рассказом о том, как решали проблемы с доступностью информации — это будет неоспоримым преимуществом для зачисления вас в нашу команду.

Бюджет за проект обсуждается индивидуально