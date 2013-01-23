Дизайн для сайта по доставке грузов

Времени доброго! Для долгосрочного сотрудничества ищется дизайнер. Главное требование - желание работать, зарабатывать и соблюдать строго сроки. Сразу оговорюсь: сроков вчера не бывает. 2-3 дня на дизайн главной страницы не такие уж жесткие рамки, но как ...
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сделать подобный, только покрасивее
оплата по факту и желательно недорого
срок - 1 день чтобы показать предварительный макет
название компании ТОО «Tranzit Express Service»
логотип прилагается
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