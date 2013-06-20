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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Консультация проведена отлично. Игорь дал ответы на интересующие меня вопросы, указал на ошибки во внутренней оптимизации и помог исправить некоторые из них. Работой доволен, буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Надежный заказчик, после консультации по скайпу произвел оплату в полном размере, без задержек.
$300
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Продолжаем сотрудничать , проект в процессе
Ответный отзыв
отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
$150
10 баллов
12 лет назад
Очень грамотный аудит, остался доволен как самим аудитом, так и ответами на вопросы в течении часовой онлайн-консультации. Игорь очень приятен в общении, доступен для связи в указанное им время, обязательно обращусь снова при необходимости. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работал с Михаилом без предоплаты. После выполнения с моей стороны всех условий, оплата была произведена сразу же и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Игорю, проконсультировал, сделал заключение. Отдельно признателен, за человеческие качества! Успехов в работе и в развитии!
Ответный отзыв
Приятно было по сотрудничать, оплата своевременная.
$200
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Игорь отлично справился с поставленной задачей, сразу чувствуется, знает свое дело. Очень понравилось и то, что реально у человека творческий подход, стремление к совершенству, - рождаются правильные идеи, которые своевременно предлагаются. По итогам я решил и премировать +50$ за скорость, качество и творческий подход. Респект!
Ответный отзыв
Работать только с супер точным ТЗ!
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