igorshepe

Игорь igorshepe

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Если хочешь добиться успеха, делай больше чем тебе платят.

Отзывы заказчиков

k9267
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Требуется консультация по SEO оптимизации сайтов
Консультация проведена отлично. Игорь дал ответы на интересующие меня вопросы, указал на ошибки во внутренней оптимизации и помог исправить некоторые из них. Работой доволен, буду продолжать сотрудничество.
Надежный заказчик, после консультации по скайпу произвел оплату в полном размере, без задержек.
Ответный отзыв
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Аудит и внутренняя оптимизация сайта
Joomla
Продолжаем сотрудничать , проект в процессе
отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
westernbid
54 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
SEO анализ (аудит) нового сайта на предмет ошибок
Очень грамотный аудит, остался доволен как самим аудитом, так и ответами на вопросы в течении часовой онлайн-консультации. Игорь очень приятен в общении, доступен для связи в указанное им время, обязательно обращусь снова при необходимости. Рекомендую.
Работал с Михаилом без предоплаты. После выполнения с моей стороны всех условий, оплата была произведена сразу же и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству.
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chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Нужна консультация с SEO специалистом. Срочно
Спасибо Игорю, проконсультировал, сделал заключение. Отдельно признателен, за человеческие качества! Успехов в работе и в развитии!
Приятно было по сотрудничать, оплата своевременная.
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silay
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
91 отзыв(-6)
$200
10 баллов
12 лет назад
Доработка шаблона сайта - Joomla 1.5
Joomla
Игорь отлично справился с поставленной задачей, сразу чувствуется, знает свое дело. Очень понравилось и то, что реально у человека творческий подход, стремление к совершенству, - рождаются правильные идеи, которые своевременно предлагаются. По итогам я решил и премировать +50$ за скорость, качество и творческий подход. Респект!
Работать только с супер точным ТЗ!
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