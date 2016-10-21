Здравствуйте, предлагаю следующие услуги:
СОЗДАНИЕ САЙТА ПОД КЛЮЧ
+ Создание сайта Визитки
+ Корпоративного сайта
+ Интернет магазина
+ Сайт каталог
+ Landing Page
+ Создание дизайна сайта (файлы всех страниц в формате .PSD, также возможна верстка)
СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТА
+ Разработка новых приложений
+ Техническая поддержка сайта
+ Обновление информации на сайте
РАЗМЕЩЕНИЕ САЙТА
+ Хостинг
+ Регистрация доменов
+ Техническая поддержка хостинга
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
+ Дизайна печатной продукции
+ Разработка логотипов
+ Разработка флаеров, буклетов, визиток, фирменных бланков (все файлы подготавливаю для передачи в типографию)
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КОМПАНИИ
+ Разработка брендбука
+ Разработка логотипа
+ Рестайлинг бренда
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E-mail: [email protected]
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