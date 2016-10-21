К сожалению, полный провал. Иван взялся за проект -- без каких-либо вопросов и комментариев по ТЗ. Что уже было подозрительно. Но взялся крайне уверенно, что и подкупило. Мурыжил неделями. В итоге не сделано было ровно ничего -- сделку просто отменили, потеряв больше месяца времени. В ходе общения с Иваном сложилось впечатление, что сам он не в курсе самых приблизительных деталей проекта -- всё пересылает субподрядчикам-программистам. Такой вот проект-менеджмент. Бонусом остался вирус на нашем сайте проекта, который, как говорит Иван, стал результатом его конфликта с его же программистом.