iacek

Иван iacek

 
40 летГермания/Эссен
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание сайта под ключ / Дизайн сайта / Дизайн печатной продукции

Здравствуйте, предлагаю следующие услуги:

СОЗДАНИЕ САЙТА ПОД КЛЮЧ

+ Создание сайта Визитки

+ Корпоративного сайта

+ Интернет магазина

+ Сайт каталог

+ Landing Page

+ Создание дизайна сайта (файлы всех страниц в формате .PSD, также возможна верстка)

СОПРОВОЖДЕНИЕ САЙТА

+ Разработка новых приложений

+ Техническая поддержка сайта

+ Обновление информации на сайте

РАЗМЕЩЕНИЕ САЙТА

+ Хостинг

+ Регистрация доменов

+ Техническая поддержка хостинга

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

+ Дизайна печатной продукции

+ Разработка логотипов

+ Разработка флаеров, буклетов, визиток, фирменных бланков (все файлы подготавливаю для передачи в типографию)

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КОМПАНИИ

+ Разработка брендбука

+ Разработка логотипа

+ Рестайлинг бренда

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https://artideeastudio.md

E-mail: [email protected]

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
Albalonga
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$450
2 балла
6 лет назад
Переехать с самописки на шаблон Wordpress + программирование
К сожалению, полный провал. Иван взялся за проект -- без каких-либо вопросов и комментариев по ТЗ. Что уже было подозрительно. Но взялся крайне уверенно, что и подкупило. Мурыжил неделями. В итоге не сделано было ровно ничего -- сделку просто отменили, потеряв больше месяца времени. В ходе общения с Иваном сложилось впечатление, что сам он не в курсе самых приблизительных деталей проекта -- всё пересылает субподрядчикам-программистам. Такой вот проект-менеджмент. Бонусом остался вирус на нашем сайте проекта, который, как говорит Иван, стал результатом его конфликта с его же программистом.
nivb
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
9 баллов
7 лет назад
Доработать проект на WordPress
Иван, как всегда все сделал быстро и профессионально. Спасибо, еще буду обращаться.
Давно работаю с Никитой. Рекомендую. С уважением, Иван Я.
Ответный отзыв
mikevas
43 годаИспания
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$330
10 баллов
7 лет назад
Сайт для международной логистической компании
работа выполнена за исключением некоторых моментов задержка которых возникла по моей вине (тексты никак не закончу), но уверен что по их предоставлению они сразу же появятся на сайте
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн магазина
Сделано отлично, рекомендую
Не первый год работаю с Олегом, всем очень доволен. Рекомендую. С уважением, Иван Я.
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать 2 баннера для сайта
Отличный дизайнер ! Уже выполнили пять проектов и сотрудничаем дальше ! Делает все со вкусом , очень качественно и хорошо ! Рекомендую !
Очень доволен сотрудничеством, надеюсь на дальнейшую работу. С уважением, Иван Я.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
87 отзывов
от $150
от 1 дня
#142
Сайты «под ключ»
13 отзывов(-1)
от $350
от 3 дней
#74