Albalonga

Фёдор Albalonga

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональные переводы

Бюро переводов «ЛингваКонтакт» работает на рынке переводческих услуг с 2008 года.

Мы команда переводчиков, лингвистов, технических специалистов, связанных отношениями высокого профессионализма и успешного опыта.

Наша цель — долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в области качественного лингвистического сопровождения Вашей компании.

Мы работаем с теми, кто ценит профессиональное качество и высокие стандарты в работе.

Копирайтинг
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга