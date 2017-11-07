Разобраться с причиной падения сайтов и устранить

периодически возникает проблема на сервере.Регулярно падают 2 сайта (1-2 раза в сутки)http://linguacontact.com/и http://translator-school.com/

Ошибки выдает Bad gateway и такая https://www.screencast.com/t/7Us0KrXqoA (третий всегда работает без проблем http://linguacontact.ru/)все на одном сервереесли перезагрузить сервер -- всё заработаетно через 10-15 часов случается то же самое.

Надо посмотреть логи сервера, разобраться, что за циклическая проблема, устранить ее.

Помимо этого на сервере работает CRM http://linguacontact.com/xtrf