Настроить почтовый клиент на отправку и прием писем с разных почтовых серверов через Team Viewer.
Разобраться с причиной падения сайтов и устранить
периодически возникает проблема на сервере.Регулярно падают 2 сайта (1-2 раза в сутки)http://linguacontact.com/и http://translator-school.com/
Ошибки выдает Bad gateway и такая https://www.screencast.com/t/7Us0KrXqoA (третий всегда работает без проблем http://linguacontact.ru/)все на одном сервереесли перезагрузить сервер -- всё заработаетно через 10-15 часов случается то же самое.
Надо посмотреть логи сервера, разобраться, что за циклическая проблема, устранить ее.
Помимо этого на сервере работает CRM http://linguacontact.com/xtrf
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