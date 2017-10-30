Mikrotik failover dual wan

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка190 просмотров

интересует скрипт или netwatch с обязательным сбросом всех соединений.

с объяснением работы.

в общем разобрался сам. все оказалось просто.

8 лет назад
ksit-sv
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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