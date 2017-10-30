Настроить поддержку python на сервере

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Завершен8 заявок212 просмотров

сервер на debian8, необходимо добавить поддержку питона

Python
8 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$10
1 день
+++, работа выполнена, рекомендации даны, все в порядке
Отличный заказчик, проверил и оплатил быстро! Спасибо за сотрудничество=)

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад