Настройка Asterisk+FrePBX на CentOS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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На сервере необходимо настроить сжатие записей звонков из wav в mp3

AsteriskCentOS
7 лет назад
Suremate
Виталий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров