Добрый день! Нужно помочь настроить правильный ответ сервера ошибки 404. Движок Joomla. Хочу сделать самостоятельно, чтобы знать на будущее, если понадобится. Нужно совместно настроить.
Настроить почтовый сервис на сервере
Глобальное задание
Имеется сервер с убунту, нужно:
1) Настроить почтовый сервер на сервере
2) Добавить поддержку получать письма через POP3
3) Настроить DKIM
4) Объяснить мне, как мне, при необходимости, добавлять новых почтовых юзеров
Что уже сделано
У меня есть базовые знания по работе с линукс системами и поэтому я попытался все сделать своими руками, но так как я ниразу не системный администратор, то все работает крайне плохо.
Для начала был установлен postfix, он вроде как даже работает: принимает и отправляет мейлы.
Для поддержки POP3 был установлен dovecot, но почемуто подключится через POP3 клиент не получается.
Для поддерки DKIM был установлен opendkim и сконфигурированны DNS записи, но при посылке письма, к примеру, на Gmail, появляется сообщение, что DKIM не настроен.
Способ работы
С выбранным фрилансером мы договариваемся об определенном времени. В условленное время созваниваемся по скайпу и я открываю для фрилансера доступ по teamviewer где будет доступна консоль с root доступом и панель управления хостингом (включая панель DNS).
Заявки фрилансеров
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