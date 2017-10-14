Настроить почтовый сервис на сервере

Глобальное задание

Имеется сервер с убунту, нужно:

1) Настроить почтовый сервер на сервере

2) Добавить поддержку получать письма через POP3

3) Настроить DKIM

4) Объяснить мне, как мне, при необходимости, добавлять новых почтовых юзеров

Что уже сделано

У меня есть базовые знания по работе с линукс системами и поэтому я попытался все сделать своими руками, но так как я ниразу не системный администратор, то все работает крайне плохо.

Для начала был установлен postfix, он вроде как даже работает: принимает и отправляет мейлы.

Для поддержки POP3 был установлен dovecot, но почемуто подключится через POP3 клиент не получается.

Для поддерки DKIM был установлен opendkim и сконфигурированны DNS записи, но при посылке письма, к примеру, на Gmail, появляется сообщение, что DKIM не настроен.

Способ работы

С выбранным фрилансером мы договариваемся об определенном времени. В условленное время созваниваемся по скайпу и я открываю для фрилансера доступ по teamviewer где будет доступна консоль с root доступом и панель управления хостингом (включая панель DNS).