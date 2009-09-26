18 лет опыта в программировании. За спиной не один десяток готовых проектов любых размеров, от сайтов одностраничек до крупных бизнесс-систем.

Что знаю:

Веб разработка: PHP, JavaScript (Node.js) , HTML5, CSS3

Мобильная разработка: React Native

БД: MySql, MS SQL, MongoDB, MariaDB, AthenaDb, DynamoDb

Другие технологии: C#,немного C++, немного Java, немного Go