Megas

Станислав Megas

 
42 годаИзраиль/Тель-Авив
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

18 лет опыта в программировании. За спиной не один десяток готовых проектов любых размеров, от сайтов одностраничек до крупных бизнесс-систем.

Что знаю:

Веб разработка: PHP, JavaScript (Node.js) , HTML5, CSS3

Мобильная разработка: React Native

БД: MySql, MS SQL, MongoDB, MariaDB, AthenaDb, DynamoDb

Другие технологии: C#,немного C++, немного Java, немного Go

PHPJavascriptMySQLMongoDBReact
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Отзывы заказчиков
dtar
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
8 баллов
9 лет назад
Доработать форму админки - редактирование альбома
вроде справились
Хороший заказчик, со своей стороны выполнил всё как и договаривались.
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copyrus
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужна простая гостевая книга с премодерацией
Станислав сделал работу оперативно и со знанинем дела, чувствуется большой опыт и профессионализм. Хочу поблагодарить его за помощь и пожелать новых успешных проектов. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Хороший заказчик. Объясняет задание подробно. Буду рад дальнейшему сотрудничeству.
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av_newlife
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
14 лет назад
Создать простенький скрипт
Всё быстро и качественно сделал. Приятно работать. Рекомендую.
Хороший заказчик, приятно работать с вами. Объясняет всё подробно по ходу проекта. По завершению проекта деньги переводит сразу.
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sotto
60 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
JavaScript
Спасибо Станиславу! Замечательный человек и отличный специалист! Непременно обращусь к Станиславу и советую всем. Спасибо!
Очень приятно работать с таким человек. Всем советую.
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