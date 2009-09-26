18 лет опыта в программировании. За спиной не один десяток готовых проектов любых размеров, от сайтов одностраничек до крупных бизнесс-систем.
Что знаю:
Веб разработка: PHP, JavaScript (Node.js) , HTML5, CSS3
Мобильная разработка: React Native
БД: MySql, MS SQL, MongoDB, MariaDB, AthenaDb, DynamoDb
Другие технологии: C#,немного C++, немного Java, немного Go
Портфолио
- El Hamam152 просмотра
- Petek Design165 просмотров
- Top Fans194 просмотра
- Musah.co.il188 просмотров
- FanGager146 просмотров
- MyBrandz191 просмотр
- Сайт магазина свадебных платьев Mishel de Marie206 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
8 баллов
9 лет назад
вроде справились
Ответный отзыв
Хороший заказчик, со своей стороны выполнил всё как и договаривались.
$10
10 баллов
14 лет назад
Станислав сделал работу оперативно и со знанинем дела, чувствуется большой опыт и профессионализм. Хочу поблагодарить его за помощь и пожелать новых успешных проектов. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Объясняет задание подробно. Буду рад дальнейшему сотрудничeству.
$45
10 баллов
14 лет назад
Всё быстро и качественно сделал. Приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно работать с вами. Объясняет всё подробно по ходу проекта. По завершению проекта деньги переводит сразу.
$5
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Станиславу! Замечательный человек и отличный специалист! Непременно обращусь к Станиславу и советую всем. Спасибо!
Ответный отзыв
Очень приятно работать с таким человек. Всем советую.