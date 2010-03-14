Проектирование ИТ, реинжениринг, MRP/ERP/MES/TQM/CRM
СУБД: MS SQL, Oracle, DB2, Cashe, SyBASE..
неголосовые услуги сотовой связи.
Более 40 собственных реализованных проектов уровня ERP/TQM/MES.
10 лет работы на ВПК (Минсредмаш, МинАтом).
Извините, судари и сударыни!
Предоплату не даю! После того, как некий nikita_uk меня "кинул", больше нет охоты нарываться..
Приношу извинения честным людям!
Но вот так вот сложилось.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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