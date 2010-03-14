Проектирование ИТ, реинжениринг, MRP/ERP/MES/TQM/CRM

СУБД: MS SQL, Oracle, DB2, Cashe, SyBASE..

неголосовые услуги сотовой связи.

Более 40 собственных реализованных проектов уровня ERP/TQM/MES.

10 лет работы на ВПК (Минсредмаш, МинАтом).

Извините, судари и сударыни!

Предоплату не даю! После того, как некий nikita_uk меня "кинул", больше нет охоты нарываться..

Приношу извинения честным людям!

Но вот так вот сложилось.