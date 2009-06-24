Чистый ASP + XML

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки177 просмотров

Нужен скрипт на АСП (VBScript) для получения и чтения данных с внешнего адреса.

Примерный ХМЛ, получаемый с узлов:

....

Т.е. запрос через XMLHttpRequest и в цикле печать полученных данных.

16 лет назад
sotto
Вадим 
61 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Сергей просто великолепный специалист и замечательный человек. Сделано всё просто замечательно. Всегда на связи, помог разобраться и с другими вопросами. Спасибо большое! Обращусь обязательно еще.
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Заявки фрилансеров

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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