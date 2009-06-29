Нужно написать скрипт, целую систему паркинга доменов. mysql+php+ajax Без дизайна, по небольшому шаблончику. Подробное тз предоставлю в icq #366947794
Настройка шаблона и компонента для CMS Joomla!
Добрый день!
Суть задания:
1) Настройка (заточка) готового шаблона (изменение цветов шаблона, размеров шрифтов и заголовков);
2) Написать новый шаблон для отображения записей компонента SOBI 2 в виде таблицы.
Сейчас выводится списком в виде блоков (http://svarnoff.ru/sobi2.html?catid=9).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ знания для выполнения работы:
1) Опыт работы с CMS Joomla 1.5.x и младше;
2) Программирование на PHP + MySQL;
3) HTML + JavaScript;
4) Валидная кроссбраузерность: IE 5.5 - 7, FF 2 - 3, Opera 9, Safari 3, Chrome.
Стомиость: 500 руб.
Сроки: 2 дня.
Индивидуальные качества исполнителя:
1) В работе - ответственность, аккуратность и оперативность, умение работать в команде.
2) В общении - тактичность.
Оплата за проект осуществляется через сервис "Безопасной сделки".
Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск
тел: +7 (3952) 723-200
email: [email protected]
icq: 427 609 121
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