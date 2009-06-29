Настройка шаблона и компонента для CMS Joomla!

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки157 просмотров

Добрый день!

Суть задания:

1) Настройка (заточка) готового шаблона (изменение цветов шаблона, размеров шрифтов и заголовков);

2) Написать новый шаблон для отображения записей компонента SOBI 2 в виде таблицы.

Сейчас выводится списком в виде блоков (http://svarnoff.ru/sobi2.html?catid=9).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ знания для выполнения работы:

1) Опыт работы с CMS Joomla 1.5.x и младше;

2) Программирование на PHP + MySQL;

3) HTML + JavaScript;

4) Валидная кроссбраузерность: IE 5.5 - 7, FF 2 - 3, Opera 9, Safari 3, Chrome.

Стомиость: 500 руб.

Сроки: 2 дня.

Индивидуальные качества исполнителя:

1) В работе - ответственность, аккуратность и оперативность, умение работать в команде.

2) В общении - тактичность.

Оплата за проект осуществляется через сервис "Безопасной сделки".

Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск

тел: +7 (3952) 723-200

email: [email protected]

icq: 427 609 121

HTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
16 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

radius17
Павел 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$15
2 дня
Отличная работа! С Павлом работаем не первый раз. Прекрасное сочетание цены и качества. Умеет все толково объяснить и проконсультировать по возникшим вопросам. В общем, рекомендую!
Все хорошо, было дано полноценное ТЗ по которому задача была быстро решена. Оплата в срок. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

radius17
Павел 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад