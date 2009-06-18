Разработка соцсети сообществ (Bitrix)

Нужен php-программист для для разработки соцсети по типу www.ning.com (соцсеть сообществ). ТЗ и дизайн уже готовы. предпочтение кандидату из Киева, с опытом программирования под Bitrix. обязательное условие - наличие в портфолио крупных информационных проектов, соцсетей и тд.

бюджет - от 3000$