Разработка соцсети сообществ (Bitrix)

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок238 просмотров

Нужен php-программист для для разработки соцсети по типу www.ning.com (соцсеть сообществ). ТЗ и дизайн уже готовы. предпочтение кандидату из Киева, с опытом программирования под Bitrix. обязательное условие - наличие в портфолио крупных информационных проектов, соцсетей и тд.

бюджет - от 3000$

PHP
16 лет назад
zhupanenko
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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