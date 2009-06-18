Нужно сделать скрипт раздвижения блока...т.е. есть название блока...нажал....выпало содержимое блока...и так 3 блока друг под другом...предлагайте цены....срок до завтра.... в аську не писать...сам выберу исполнителя...
Разработка соцсети сообществ (Bitrix)
Нужен php-программист для для разработки соцсети по типу www.ning.com (соцсеть сообществ). ТЗ и дизайн уже готовы. предпочтение кандидату из Киева, с опытом программирования под Bitrix. обязательное условие - наличие в портфолио крупных информационных проектов, соцсетей и тд.
бюджет - от 3000$
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