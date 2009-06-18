Скрипт на jQuery для пересчёта значений в столбце

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Задание.

Дано: таблица значений.

Нужно сделать пересчёт нескольких столбцов по курсу, который вводится руками.

Сейчас это делается в Excel, а результат просто вставляется в статическую таблицу.

Хочется динамики :)

Поле "Итог млн. рублей" пересчитывается по курсу доллара в поле "Итог. тыс. USD"

С помощью скрипта надо сделать возможность указать курс для пересчёта и сделать этот пересчёт.

Значение должно вводиться по маске (только цифры, даже дробная часть не нужна)

Соответственно если в столбце, который будем делить на курс доллара не числовое значение ( например, "не продана"), то ничего не пересчитываем.

Задачка для знающего человека минут на 20.