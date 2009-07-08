Разработка веб парсера на Java

Необходимо разработать классы с единым интерфейсом для парсинга социальных сетей www.vkontakte.ru, www.odnoklassniki.ru, my.mail.ru, www.connect.ua.

Необходимо предусмотреть дальнейшее расширение для присоединение других сетей. Класс должен выполнять следующие функции:

• Залогинится по данным пользователя (логин, пароль) на сервис (адрес сервиса)

• Произвести поиск зарегистрированных пользователей по заданным параметрам (фамилия, имя, отчество, год рождения, страна, город)

• Пропарсить каждую личную страницу из найденных пользователя

• Получить результат работы класса – таблицу по найденным пользователям со следующими полями (ссылка на личную страницу с которой получена информация, ссылка на фотографию, фамилия, имя, отчество, год рождения, страна, город, улица, дом, телефоны, email, ICQ, личный сайт, образование, место работы, личные предпочтения…).

Жду предложения по срокам и цене. Если у вас возникли вопросы - задавайте.