Замена wysiwyg редактора в shop-script pro

Замена wysiwyg редактора в магазине на базе shop-script pro. Установлен fckeditor в редактировании описания категорий, продуктов, контента главной страницы и внутренних страниц, итого в 5 формах на 4 страницах админки. Но в некоторых компьютерах и браузерах поля для редактирования не отображаются вообще. Надо найти и установить другой бесплатный редактор, поддерживаемый боьшинством браузеров, с возможностью загрузки картинок и флэш-файлов. Также необходимо, чтобы редактируемых полях направление текста по умолчанию было right-to-left. Доступ по запросу через личку.