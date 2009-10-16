В спец. разработанной CMS невозможно создать новую контактную форму или редактировать базовые параметры существующей. Более того, при сохранении существующей формы обнуляются настройки дизайна заголовка и полей. В формах поиска сохранение параметров работает, но тоже обнуляются настройки дизайна. Очевидно, скрипты не ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Настройка получения запросов из контактных форм на email админа с связи с проблемой неполучения запросов от пользователей Yahoo. Подробности в файле ТЗЗакрыт9 лет назад
Адаптация мультисайтовой CMS на PHP / MySQL к оптимальному показу контента на мобильных устройствах согласно прикреплённому ТЗ. Также прикреплена часть скрипта с основными файлами, предназначенными для доработки. По ним можно изучить структуру скрипта и оценить ...Закрыт9 лет назад
Исправление и доработка скрипта CMS на PHP, ТЗ прилагается. Следует учесть, что в системе есть "живые" сайты, то есть нужна высокая ответственность, осторожность и бэкапы перед любыми изменениями. Просьба указывать в заявках цену и срок. ...Закрыт9 лет назад
В системе управления контентом для множественных сайтов (спец. разработка) появились ошибки, очевидно из-за апдейта PHP на хостинге. В админку войти невозможно: http://br7.biz/admin Сами сайты отображаются некорректно и по-разному в разных браузерах, например: http://br7.biz/ В FF вообще нет дизайна ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Дизайн картинок фона для шапки сайта и главного меню для сайта пищевых добавок. 1. Шапка: Размер: 1000х185 пикселей (не "резиновая"). Сюжет: зеленая лужайка/опушка леса с голубым небом. С левой стороны - бегуны или велосипедисты (парень и девушка ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Подробности в файле ТЗЗакрыт12 лет назад
Настройка сервера VPS с WEBSITE PANEL - до полностью рабочего состояния. В данный момент невозможно войти в WEBSITE PANEL через инет из обычного компьютера, а только с сервера через его дистанционное управление. При входе в ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
Подробности в файле ТЗЗакрыт12 лет назад
Исправление и доработка скрипта почтовой рассылки, см архив с файлом ТЗ и скриптом. После завершения работы нужна будет подробная информация, где какие коды были изменены или добавлены - лучше всего в документе word другим цветом, ...Закрыт13 лет назад
Доработка сайта САР. См. прилагаемое ТЗ. Работа срочная - предыдущий программист не завершил доработок и связь с ним утеряна.Закрыт14 лет назад
Редизайн 22 gif баннеров + изготовить 6 логотипов + редизайн картинок для 2 сайтов, всё на английском языке. См. ТЗ и примеры в прилагаемом архиве. Оплата - WMZ или Western union по выбору заказчика. Без ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доработка сайта САР. См. прилагаемое ТЗ. Работа срочная - предыдущий программист не завершил доработок и связь с ним утеряна.Закрыт14 лет назад
Исправить java ошибку, которая проявляется в ИЕ. Проблема, скорее всего, в файле swf.js – приложен к проекту. ТЗ также прилагается.Закрыт14 лет назад
Устранение ошибок ИЕ + код плавающего баннера для установке на сайте. См. ТЗ и файлы в прилагаемом архиве.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Доработка "дружественной для SEO" системы управления сайтом на PHP с добавлением использования rewrite в .htaccess для УРЛ ссылок и правкой верстки. Подробнее см. ТЗ. Это 1-й этап проекта, если работа будет качественной и без затягивания ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Универсальная форма поиска, в которой должны сменяться поля при выборе главного критерия поиска, просто не отображает никаких полей после смены хостинга. Страница, в которую она включена: http://xn--4dblkagr5el.com/ . Сама форма: http://xn--4dblkagr5el.com/search_advanced.php . Файл приложен к ...Завершен14 лет назад
Доработка "дружественной для SEO" системы управления сайтом на PHP с добавлением использования rewrite в .htaccess для УРЛ ссылок и правкой верстки. Подробнее см. ТЗ. Это 1-й этап проекта, если работа будет качественной и без затягивания ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен java код для автоматического перенаправления со страницы, открывающейся во фрейме, на другую страницу через заданное в коде время, причем новая страница должна открыться не в самом фрейме, а в главном окне - то есть ...Завершен14 лет назад
Доработка "дружественной для SEO" системы управления сайтом на PHP с добавлением использования rewrite в .htaccess для УРЛ ссылок и правкой верстки. Подробнее см. ТЗ. Это 1-й этап проекта, если работа будет качественной и без ...Закрыт14 лет назад