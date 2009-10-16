alex8764

Александр alex8764

 
59 летИзраиль/Беэр-Шева
19 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Фон для шапки сайта и главного меню
Отличный заказчик! Все четко, быстро и положительно!
Работа выполнена на отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
aranea
Андрей 
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
8 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта
Все в порядке, рекомендую.
Работа выполнена красиво, аккуратно, в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
22 gif баннера + 6 лого + редизайн 2 сайтов
Отличный заказчик. Предоставил все материалы для работы. Приятен в общение и отзывчив. Оплата как договаривались. Желаю удачи и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работой доволен, выполнено качественно и в срок. Планирую продолжить сотрудничество и рекомендую другим.
Ответный отзыв
DeaconFrost
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Исправление формы поиска
Отличный заказчик, быстрая оплата.
Работа выполнена качественно и в срок. Исполнителем доволен и рекомендую другим.
Ответный отзыв
47911
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Код для перенаправления из фрейма
Очень понравилось работать с заказчиком! Четко поставил задачу. Произвел оплату без колебаний. Оказал содействие в работе (проще говоря помогает как только может [не назойлив]). Остался очень довольным после работы с данным человеком. Буду рад сотрудничеству. P.S (alex8764): С Вами действительно приятно работать, (это не лесть)! Спасибо, что выбрали меня исполнителем!
Заказ выполнен оперативно и качественно. Буду рад продолжать сотрудничество.
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