Исправление управления формами в CMS

В спец. разработанной CMS невозможно создать новую контактную форму или редактировать базовые параметры существующей. Более того, при сохранении существующей формы обнуляются настройки дизайна заголовка и полей.

В формах поиска сохранение параметров работает, но тоже обнуляются настройки дизайна.

Очевидно, скрипты не сооветсвуют версиям php / mySQL на хостинге после обновлений, так как раньше всё работало.

Есть отдельный механизм для админа системы и для вебмастегов (мультисайт), и исправить надо в обоих вариантах.

Присоединяю файлы, которые отвечают за формы (возможно, это не все или есть лишние).

При подаче заявки следует учесть, что, возможно, потребуется изучить, каким образом работает данный раздел скрипта.

Реквизиты входа в админку и на хостинг будут предоставлены по запросу.