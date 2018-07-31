Исправление управления формами в CMS

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Закрыт1 заявка126 просмотров

В спец. разработанной CMS невозможно создать новую контактную форму или редактировать базовые параметры существующей. Более того, при сохранении существующей формы обнуляются настройки дизайна заголовка и полей.

В формах поиска сохранение параметров работает, но тоже обнуляются настройки дизайна.

Очевидно, скрипты не сооветсвуют версиям php / mySQL на хостинге после обновлений, так как раньше всё работало.

Есть отдельный механизм для админа системы и для вебмастегов (мультисайт), и исправить надо в обоих вариантах.

Присоединяю файлы, которые отвечают за формы (возможно, это не все или есть лишние).

При подаче заявки следует учесть, что, возможно, потребуется изучить, каким образом работает данный раздел скрипта.

Реквизиты входа в админку и на хостинг будут предоставлены по запросу.

MySQLPHP
7 лет назад
alex8764
60 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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