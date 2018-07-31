Используется node для связи с сервером и React JS Сверху натянут шаблон. Требуется изменение визуального шаблона по макетам дизайнера (доделать текущую тему). Также добавится немного функционала. ТЗ готовы отправить ...
Доработка плагина WordPress
Что есть:
- Каталог товаров на WooCommerce
- Парсер, который автоматически добавляет новые товары на сайт
- Простой лаконичный код с подробными комментариями.
- При загрузке большого числа записей (5000 +) сайт начинает плохо работать. С еще бОльшим числом товаров (10 000+) сайт и вовсе не загружается до конца. Возникают ошибки в базе данных (Скриншот 1).
- Проблема связана с атрибутами товаров. Возможно, их становится слишком много. В таком случае, следует немного переписать парсер таким образом, чтобы все атрибуты просто записывались строкой в дополнительное поле (стоит Advanced Custom Fields Pro).
- Правильно диагностировать проблему, объяснить, в чем дело.
- Внести правки в код, чтобы исключить проблему в будущем.
Заявки фрилансеров
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