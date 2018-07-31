Доработка плагина WordPress

Нужна интеграция с платежной системой (на выбор Яндекс или другие) с плагином онлайн обучения Learndash LMS. Сейчас оплата идет через Woocommerce (есть встроенная интеграция), что не удобно - лишние клики, переходы и так далее. Необходимо ...