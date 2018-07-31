Доработка плагина WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки215 просмотров

Что есть:

  • Каталог товаров на WooCommerce
  • Парсер, который автоматически добавляет новые товары на сайт
  • Простой лаконичный код с подробными комментариями.
Проблема:

  • При загрузке большого числа записей (5000 +) сайт начинает плохо работать. С еще бОльшим числом товаров (10 000+) сайт и вовсе не загружается до конца. Возникают ошибки в базе данных (Скриншот 1).
Возможное решение (не точно):

  • Проблема связана с атрибутами товаров. Возможно, их становится слишком много. В таком случае, следует немного переписать парсер таким образом, чтобы все атрибуты просто записывались строкой в дополнительное поле (стоит Advanced Custom Fields Pro).
Задачи:
  • Правильно диагностировать проблему, объяснить, в чем дело.
  • Внести правки в код, чтобы исключить проблему в будущем.
WooCommerceWordPress
7 лет назад
ohwhoisthisguy
Данил 
31 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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