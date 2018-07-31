Есть сервис Marquiz. Через HTML код на сайт клиента устанавливается фрейм с анкетой/опросом, по заполнению которого в сервисе генерируется заявка Пример https://www.marquiz.ru/#popup:marquiz В Marquiz через webhook есть ...
Разработать сервис зеркалирования сайтов и парсинга товаров с ЯМ
Необходимо разработать сервис зеркальной синхронизации сайтов с сайтом-донором и настроить парсинг с Яндекс.Маркет.
Результатом работы является создание сервиса «прослойки» по управлению категориями и товарами в интернет-магазинах на Woocommerce добавленных в сервис, а также парсинг ЯндексМаркет для актуализации добавленных в систему товаров.
Требования:
Сохранить существующую синхронизацию с поставщиком.
Выгружать товары из yml-файла поставщика в сервис "прослойку".
Парсить для товаров поставщика изображения, описания, фотографии и т.д. из Яндекс.Маркет.
Зеркально отражать любые изменения сайта-донора на всех подключенных сайтах:
файлы, стили, страницы, плагины, любые изменения в базе данных. Кроме списка исключений.
Подробное описание всех задач в прикрепленном техническом задании.
Оплата
40% сразу и 60% после выполнения всех работ и тестирования 7 рабочих дней.
Сроки
Полностью доделанную работу нужно сдать не позднее 14 августа.
Поддержка
Исправление любых багов по сделанным работам после оплаты и тестирования. Независимо от времени когда я их замечу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день друзья, есть несколько макетов, я ищу помощника по настройке макетов Что требуется: + настройка готовых макетов под клиента на разных "движках" (будь то WordPress, Joomla ... ) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать программу, автоматически выгружающую данные по API из браузерной программы , а именно продажи по категориям товаров,и умножающую их на процент от продажВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Здравствуйте, требуется сверстать сайт и натянуть на modx, Сайт будет под seo( важна скорость отклика и валидная верстка) Студии и тех кто только учится разработке просьба не беспокоить. Так как тут могут ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть интернет магазин на OpenCart, нужно прикрутить уникальную систему оплаты. У нас своя собственная система оплаты, её и нужно будет поставить. Есть API протокол для этой системы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Кто может помочь с идентификацией кошелька,нужна идентификация срочно, через нотариусов долго получать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Имеется лендинг по теме – аренда ограждений rentbarier.ru нужно на страницу установить форму с кнопками и слайдерами, выбором продукта и с подгрузкой фотографии. Подробное ТЗ будет выслано исполнителю, у которого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $38
1. Не увеличиваются фотографии в карточке товара. Нужен единый формат 2. Доработать «Расширенный фильтр», реализовав там следующие характеристики: · Цвет. Раскрывающийся список. Список должен формироваться только из тех значений, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день всем. Необходимо в оперативном порядке оформить главную страницу сайта с услугами на платформе prom.ua. Оплата сдельная - высылайте ваши предложения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Помочь развернуть quickstart: - docker + ремоут вьювер есть [Готово] - docker image скачен[Готово] - проект собирается docker-compose up -d --build [ Готово] - на машинку заходит , профиль инстаграм есть [ Готово ] ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад