Разработать сервис зеркалирования сайтов и парсинга товаров с ЯМ

Необходимо разработать сервис зеркальной синхронизации сайтов с сайтом-донором и настроить парсинг с Яндекс.Маркет.

Результатом работы является создание сервиса «прослойки» по управлению категориями и товарами в интернет-магазинах на Woocommerce добавленных в сервис, а также парсинг ЯндексМаркет для актуализации добавленных в систему товаров.

Требования:

Сохранить существующую синхронизацию с поставщиком.

Выгружать товары из yml-файла поставщика в сервис "прослойку".

Парсить для товаров поставщика изображения, описания, фотографии и т.д. из Яндекс.Маркет.

Зеркально отражать любые изменения сайта-донора на всех подключенных сайтах:

файлы, стили, страницы, плагины, любые изменения в базе данных. Кроме списка исключений.

Подробное описание всех задач в прикрепленном техническом задании.

Оплата

40% сразу и 60% после выполнения всех работ и тестирования 7 рабочих дней.

Сроки

Полностью доделанную работу нужно сдать не позднее 14 августа.

Поддержка

Исправление любых багов по сделанным работам после оплаты и тестирования. Независимо от времени когда я их замечу.