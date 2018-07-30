Оформить главную страницу сайта на prom.ua

У меня на сайте был реализован показ похожих записей из тех же категорий, что и сама новость. После обновления движка DLE этот способ перестал работать. Вот как выглядел код ...
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