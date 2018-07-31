Доработка python скрипта на Pyrogram (MTproto) для телеграмм

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Завершен2 заявки435 просмотров

Доработка python скрипта на  (MTproto,telethon) для телеграмм

Работает частично, нужно пофиксить немного и дописать

- сохранить список спаршенных/экспортированных пользователей и сравнивать с target чатом. Процессить лишь тех кого нет в target системе.

- сделать проверку или юзер добавился в таргет(to) группу, перед тем как переходить к импорту следующего

- разделить на 2 команды (kicked и banned) . Никогда не доводит до второго варианта ибо скрипт падает

- сделать GUI форму для инпут полями для :

 

  a)user phone

  b)auth code

  c)from chat

  d)to chat

  e)timeout /sleep time между попытками

  f)кол-во юзеров на импорт/экспорт

  g)kicked / banned

  h)Вывод логов в отдельном поле

  i) (окончательный статус пользователей) imported -> Yes/NO  / 2 колонки на отдельном tab'e

 

Python
7 лет назад
vrider
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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