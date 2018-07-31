Доработка python скрипта на Pyrogram (MTproto) для телеграмм

Доработка python скрипта на (MTproto,telethon) для телеграмм

Работает частично, нужно пофиксить немного и дописать

- сохранить список спаршенных/экспортированных пользователей и сравнивать с target чатом. Процессить лишь тех кого нет в target системе.

- сделать проверку или юзер добавился в таргет(to) группу, перед тем как переходить к импорту следующего

- разделить на 2 команды (kicked и banned) . Никогда не доводит до второго варианта ибо скрипт падает

- сделать GUI форму для инпут полями для :

a)user phone

b)auth code

c)from chat

d)to chat

e)timeout /sleep time между попытками

f)кол-во юзеров на импорт/экспорт

g)kicked / banned

h)Вывод логов в отдельном поле

i) (окончательный статус пользователей) imported -> Yes/NO / 2 колонки на отдельном tab'e