Форма бронирования авто для статического сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки151 просмотр

Есть статический HTML сайт (сайт собирается через SSI). без системы управления, есть сверстанная форма бронирования авто. 

необходимо реализовать на основе выбора дат онлайн подсчет стоимости аренды авто относительно указанной цены (цены в табличке есть) в предложении, после введения правильных данных происходит отправка на емейл и выводится благодарственная страница

так же есть упрощенная форма, заказа обратного звонка на главной странице

и если пользователь выбирает ""Данные для службы безопасности (заполнить сейчас)" то так же заполнение дополнительных данных в форме и отправка на сервер одого документа-картинки.

Реализация на ваше усмотрение - важно чтоб работало и важна стоимость работ и возможность приступить к работе в ближайшее время

получить по фатку надо: работающую форму, которая подсчитывает сумму бронирования и отправляет все введенные данные на указанный емейл и благодарит пользователя 

на главной странице так же есть простые формы формы типа "заказа обратного звонка" которые так же должны отправлять данные что в них введены (их скриншоты приведены в приложении)

HTML
7 лет назад
visdom
Вадим 
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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