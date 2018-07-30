Доработка и поддержка проекта, django, react

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Закрыт2 заявки177 просмотров

Бэкэнд проект на python, django фреймворк.   

Фронтэнд на react.js.  

Необходимо вывести в админку настройку замены фото на главной странице, а также сделать обводку текста на главной странице, подробности в ходе обсуждения.   

По данному проекту планируется много работ, нужен разработчик, для длительных взаимоотношений, указанные работы являются проверочными.  

Хотелось бы в отклике услышать об опыте работы с react и django.

DjangoPython
7 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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