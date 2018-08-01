Здравствуйте. Начали сотрудничество с агенством, которое занимается СЕО продвижением. Для сайта 100form. com. ua ищем специалиста, который по подробным задачам от агенства сможет выполнить 2 этапа доработок. Сайт на Word Press Первая задача ...
Плагин для вордпресс. Кратность шага добавления товара в корзину
Нужен плагин, который определяет кратность шага добавления товара в корзину для отдельного товара и выбор минимального количества товара для заказа.
Смысл такой, что есть товар, продающийся коробками, но цена за него выставлена за 1 кг. Надо сделать так, чтобы можно было в карточке товара выставить минимальное количество для продажи и с каким шагом будет добавление в корзину. Например, есть Товар1, выставляем в его карточке минимальный заказ - 10 шт. Шаг - 10. Значит при добавлении товара в корзину, добавиться сразу 10 штук, при нажатии плюса для добавления товара, станет 20 штук.
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