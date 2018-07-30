Необходимо изменить алгоритм выбора мест, Yii2, AngularJS

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Требуется изменить алгоритм выбора вариантов мест, текущий алгоритм можно посмотреть на тестовой версии по адресу ticket.kinoteatr.kz . 

Текущий принцип работы: 

С 1 по 5 залы предлагаются 3 варианта: середина, правый верхний угол, левый нижний угол.  

 В 1 зале дополнительно есть ловсит диванчики, у них отдельный алгоритм: середина, справа, слева. 

 В 6 зале виртуально делим на 5 зон обычных мест, плюс бизнес зона, плюс вип зона. 

Наброски требуемого алгоритма работы в приложении. 

Бекенд: PHP 7, Yii2  

Фронт интерфейса: JS, Angular  

Репозиторий на bitbucket  

 Тестовая версия  ticket.kinoteatr.kz/

AngularJavaScriptPHPYii
7 лет назад
fadeev_vlad
Влад 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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