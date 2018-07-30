Сайт на MODx - доработки

Добрый день!

Сайт: kir-dizain.ru

Требуются следующие доработки по сайту:

1. Меню сделать левым как тут http://www.srubirossii.ru/ (примерный принтскрин во вложение)

2. Слайд 3-5 картинок с текстом - сделать как тут http://www.srubirossii.ru/ + адрес и телефон в шапке.

3. На Главную - плитка из домов как тут http://www.detinez.ru/ (Принскрин 1)

4. На главную проекты как тут https://www.zod.ru/ (Принтскрин 2)

5. Каталог домов + фильтры как тут https://www.zod.ru/catalog/

6. Карточка для всех домов как тут: https://www.zod.ru/catalog/cottages/olimp/777