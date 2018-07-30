Сайт на MODx - доработки

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Закрыт3 заявки117 просмотров

Добрый день!

Сайт: kir-dizain.ru

Требуются следующие доработки по сайту:

1.  Меню сделать левым как тут http://www.srubirossii.ru/  (примерный принтскрин во вложение)

2. Слайд 3-5 картинок с текстом -  сделать как тут http://www.srubirossii.ru/  + адрес и телефон в шапке.

3. На Главную  - плитка из домов как тут http://www.detinez.ru/ (Принскрин 1)

4. На главную проекты как тут https://www.zod.ru/ (Принтскрин 2)

5. Каталог домов + фильтры как тут https://www.zod.ru/catalog/

6.  Карточка для всех домов как тут: https://www.zod.ru/catalog/cottages/olimp/777

MODX
7 лет назад
whoiam13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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