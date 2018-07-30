Telegram бот для комментирования в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки153 просмотра

1. Ссылка скидывается телеграмм боту

2. В бекенде, есть админка с данным функционалом :

- показ ссылок постов инстаграмм админу

  -- выбор набора комментариев по тематике

  (тематика город Алматы - > 100 разных вариантов комментариев из базы)

- при выборе набора комментариев, рандомно выбирается N комментариев из базы

- Происходит логин и комментирование Instagram ссылки из пункта 1 используя комментарии пункт 2

*есть набор Логин / пароль / прокси инстаграмм для аккаунтов

3. показ статистики и истории

4. модерация ссылок (изменение, удаление, возврат комментария пользователю от имени бота)

Тех.аспекты :

- поддержка  до 100 инстаграмм аккаунтов 

- развернуть на моей инфраструктуре

- Python или JS

- не zennoposter и тд, ибо сложно масштабировать

Рассмотрю ваши предлжения по данной задаче

JavaScriptPython
7 лет назад
vrider
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров