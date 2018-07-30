Здравствуйте! Нужно поправить java скрипт счетчика, пишите свой опыт..
Telegram бот для комментирования в Instagram
1. Ссылка скидывается телеграмм боту
2. В бекенде, есть админка с данным функционалом :
- показ ссылок постов инстаграмм админу
-- выбор набора комментариев по тематике
(тематика город Алматы - > 100 разных вариантов комментариев из базы)
- при выборе набора комментариев, рандомно выбирается N комментариев из базы
- Происходит логин и комментирование Instagram ссылки из пункта 1 используя комментарии пункт 2
*есть набор Логин / пароль / прокси инстаграмм для аккаунтов
3. показ статистики и истории
4. модерация ссылок (изменение, удаление, возврат комментария пользователю от имени бота)
Тех.аспекты :
- поддержка до 100 инстаграмм аккаунтов
- развернуть на моей инфраструктуре
- Python или JS
- не zennoposter и тд, ибо сложно масштабировать
Рассмотрю ваши предлжения по данной задаче
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