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Поправить баг плагина регистрации на WP (PHP)
Доброго дня, сайт gladiatorr. com На email не приходит письмо с уведомлением об успешной регистрации из за того что пришлось сделать нестандартную форму логина/регистрации. Подобные окна как на сайте это слишком нестандартно для wp. шаблон уже создан, нужно исправить глюк с отправкой письма и прицепить аякс к формам. чтобы страница не презагружалась в случае ошибки, а в том же окне, выводилось сообщение
у нас главная проблема что при принятии формы, идет перезагрузка страницы, соответственно окно закрывается. для регистрации создан отдельный шаблон тема \woocommerce\myaccount\form-register.php собственно форма с этого шаблона и не отправляет письма может быть там какой-то мелкий конфликт.
Если введен неправильный пароль и логин, я остаюсь на главной странице без уведомения об ошибке, его вижу, когда повторно нажимаю на кнопку войти. Нужно найти способ сообщить об этом в всплывающем окне, или можете предложить ваши варианты.
Жду предложений с вашими ценами. Исполнителя выберу по соотношению рейтинг,отзывы=разумный ценник.
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