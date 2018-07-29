Изменение навигации сайта

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$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки148 просмотров

Доработка сайта.

Расширить индивидуалность сайта.

Создание дополнительного рубрикатор.

Формирование меню рубрик.

Самописный движок.

7 лет назад
vio193
Илья 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$45
2 дня
учитывая, что мы работаем уже далеко не первый раз. Стабильно качествено и адекватно, репутация человека лутше любой рекомендации. Хороший програмер!
Всё прекрасно в очередной раз) Оплата сразу после завершения, четкое ТЗ. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад