Изменение навигации сайта

Если формула для зависимых ячеек =ЕСЛИ($H$11>=100000;H15;ЕСЛИ($H$11>=40000;K15;ЕСЛИ($H$11>=20000;M15;ЕСЛИ($H$11>=10000;O15;S15)))) для Вас не бессмысленный текст, прошу помочь восстановить работоспособность эксель-прайса компании. Необходимо разобраться с не самой простой формулой зависимости в ячейках. ТЗ по возможности озвучу по телефону/скайпу/мессенжджеру. ...