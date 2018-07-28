Посадка интернет-магазина на WordPress(по готовой верстке)

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок213 просмотров

Здравствуйте коллеги!

Требуется посадить сайт на WordPress. 

Сайт не большой, верстка не сложная. Сроки(максимум 10 дней)

нужен качественный, ответственным и быстрый веб-разработчик!

WordPress
7 лет назад
TishenkoAndrew
Андрей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров