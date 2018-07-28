Посадка интернет-магазина на WordPress(по готовой верстке)

Нужно доработать стандартный плагин multi step form в Wordpress. 1) Чтобы пользователь мог добавлять поля сам при заполнении формы...(ВОТ пример smart-hr.com.ua/ru/applic... / это форма для частных клиентов или пользователей). 2) С возможностью изменять ...