Есть сайт povoz.ru. Структура такая: местоотправления.domain.ru/местоназначения можно реализовать алиасами. Нужен подобный проект, с минимальным количеством отличий – технология работы как и на вышеуказанном сайте; CMS любая на Ваш выбор. Эти ребята реализовали ...
Доработка мультистеп форм плагина (онлайн резюме) Wordpress
Нужно доработать стандартный плагин multi step form в Wordpress.
1) Чтобы пользователь мог добавлять поля сам при заполнении формы...(ВОТ пример smart-hr.com.ua/ru/applic... / это форма для частных клиентов или пользователей).
2) С возможностью изменять цвета, шрифты, рамки, картинки.
3) Также, чтобы после заполнения формы, кроме как отправить резюме в систему, также в конце были кнопочки: скачать в формате DOC, PDF, РАСПЕЧАТАТЬ.
4) ЕСли будет возможность, чтобы в окончательной форме была возможность добавить, что то вроде водяного знака (лого нашей компании с нашими контактами).
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