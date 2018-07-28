Доработка мультистеп форм плагина (онлайн резюме) Wordpress

Нужно доработать стандартный плагин multi step form в Wordpress.

1) Чтобы пользователь мог добавлять поля сам при заполнении формы...(ВОТ пример smart-hr.com.ua/ru/applic... / это форма для частных клиентов или пользователей).

2) С возможностью изменять цвета, шрифты, рамки, картинки.

3) Также, чтобы после заполнения формы, кроме как отправить резюме в систему, также в конце были кнопочки: скачать в формате DOC, PDF, РАСПЕЧАТАТЬ.

4) ЕСли будет возможность, чтобы в окончательной форме была возможность добавить, что то вроде водяного знака (лого нашей компании с нашими контактами).