Доработка мультистеп форм плагина (онлайн резюме) Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка164 просмотра

Нужно доработать стандартный плагин multi step form в Wordpress. 

1) Чтобы пользователь мог добавлять поля сам при заполнении формы...(ВОТ пример smart-hr.com.ua/ru/applic... / это форма для частных клиентов или пользователей). 

2) С возможностью изменять цвета, шрифты, рамки, картинки. 

3) Также, чтобы после заполнения формы, кроме как отправить резюме в систему, также в конце были кнопочки: скачать в формате DOC, PDF, РАСПЕЧАТАТЬ. 

4) ЕСли будет возможность, чтобы в окончательной форме была возможность добавить, что то вроде водяного знака (лого нашей компании с нашими контактами). 

WordPress
7 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров