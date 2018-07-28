В адаптивной верстке не закрывается/открываетс меню постоянно открыто.

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Закрытнет заявок112 просмотров

Нужно настроить меню в адаптивной верстке

7 лет назад
RealityTV
Андрей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров