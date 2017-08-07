RealityTV

Андрей RealityTV

 
31 годРоссия/Электросталь
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

SKYPE - riseofangels

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
klogachev
Кузьма 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Вставить видео на Bitrix сайт, есть шаблон.
Все понятно, оперативно. Приятно работать.
Спасибо)
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vadim-bitrix
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Нужно настроить сайт дел минут на 5 bitrix
Отличный заказчик, созвонились, быстро и оперативно обсудили суть задачи. Оплата в срок! Спасибо за задачу, буду рад дальше сотрудничать!
Профессионал с большой буквы. Помог в трудной ситуации быстро и квалифицированно. Стоимость работы, по сравнению с проделанной работой и затраченным временем, сравнительно низкая. Рекомендую, как высококвалифицированного специалиста.
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AlexGreat
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Php сайт. Настройка скрипта автосбора.
Общительный, работа была без ТЗ, тем не менее хорошо объяснял задачу, выплата мгновенно. Рекомендую!)
Человек лучший в своем деле!!! Сделал работу за 5 часов ту что делали 3 фрилансера в течении недели,все обьяснял и показывал,работал с крайне ужасным кодом,но справился я ему очень благодарен. Работа на высочайшем уровне,приятен в общении,хорошо пообщались и поговорили, чувство было такое что мы стали друзьями. В общем делает быстро,качественно и главное все обьясняет что и зачем он делает,а так же поддерживает диалог. Теперь буду работать только с ним!
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vvbphp
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Уязвимости
Все прошло хорошо. Заказчик адекватный, задание четкое, оплата своевременная. Рекомендую.
Человек объяснил всё от и до,на каждый мой вопрос отвечал так что понятно станет каждому, с клиентом сидит до конца пока тот полностью не убедиться что вся работа сделана.Делает работу быстро и качественно. Так же с этим человеком можно работать на полном доверии. Продемонстрировать работу у себя он не смог ,поэтому договорились что я дам 40% и он передает мне работу на проверку, после мы вместе все проверили до мелочей и обсудили,все было супер. В конце сделки мне не хватило 500 рублей до полной оплаты, так он уступил мне и дал время,за что ему спасибо,так как не хочу портить с ним отношения,ведь собираюсь с ним работать еще! 10/10 всем рекомендую.
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