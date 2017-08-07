Человек объяснил всё от и до,на каждый мой вопрос отвечал так что понятно станет каждому, с клиентом сидит до конца пока тот полностью не убедиться что вся работа сделана.Делает работу быстро и качественно. Так же с этим человеком можно работать на полном доверии. Продемонстрировать работу у себя он не смог ,поэтому договорились что я дам 40% и он передает мне работу на проверку, после мы вместе все проверили до мелочей и обсудили,все было супер. В конце сделки мне не хватило 500 рублей до полной оплаты, так он уступил мне и дал время,за что ему спасибо,так как не хочу портить с ним отношения,ведь собираюсь с ним работать еще! 10/10 всем рекомендую.