Нужно настроить меню в адаптивной верстке
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно настроить меню в адаптивной верстке
Необходим комплексный редизайн главной страницы: Редизайн должен включать себя как подготовку макета, так и HTML-вёрстку, в соответствии со стилистикой сайта. Потребуется вставка видео о услугах сайта. Только профессионалам с высокой репутацией. Без посредников, пожалуйста!
Нужно сделать видео на сайт. есть сайт с примером видео только с другим расширением.
Нужно настроить сайт - восстановить код
Есть сайт с игрой на php там есть функция автосбора урожая,при включении он не собирается нужно исправить. Так же при пополнении информация вносится в платежи нужно исправить.
нужно исправить на готовом сайте CSRF , SQL и LFI уязвимости