Разработать чат-бота в сервисе landbot.io

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки268 просмотров

Пример чат-бота https://appcraft.pro/. Нужен примерно такой же, сценарий передам исполнителю.

7 лет назад
goodwin79
Рустам 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров