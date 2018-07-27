Перенести сайт на вордпресс на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок208 просмотров

Добрый день, необходимо перенести сайт на wp на другой хостинг, какая стоимость и сроки?

WordPress
7 лет назад
artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров