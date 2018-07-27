Программист OpenCart

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Здравствуйте! 

Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php,  Mysql, java, с опытом работы, который оперативно по т.з будет вносить доработки на сайт, делать хотелки и т д.  Срочно! 

В первую очередь сейчас нужно,  

На старом сайте . 

Old.planetaobuvi.ru есть модуль сортировки товаров. Который автоматом навешивает категории в зависимости от опций. Нужно его перенести на новый сайт planetaobuvi.ru И адаптировать в админке.  

И вместе с этим модулем сразу перенести порядок сортировки для товаров как на старом сайте.  

Перенести функционал со старого сайта 

1. Создать ещё один порядок сортировки (назвать его "Произвольная") 

thvanx.ru/scr/img-279.png 

и перенести со старого сайта поля и функционал сортировки  

thvanx.ru/scr/img-280.png 

для категорий порядок сортировки заполняется в карточке товара в разделе "связи" 

thvanx.ru/scr/img-282.png 

для брендов порядок сортировки заполняется в карточке товара в разделе "данные" 

thvanx.ru/scr/img-281.png 

JavaMySQLOpencartPHP
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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