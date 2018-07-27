1. Настроить хлебные крошки, дублируются пункты http://mmm.tuutshop.ru/catalog/zhenskie/dzhinsy/ 2. Авторизацию и регистрацию вывести в попап окошки http://mmm.tuutshop.ru/register/ 3. Добавить в авторизацию и в регистрацию проверку email , чтобы не было возможности регистрации повторно ...
Программист OpenCart
Здравствуйте!
Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php, Mysql, java, с опытом работы, который оперативно по т.з будет вносить доработки на сайт, делать хотелки и т д. Срочно!
В первую очередь сейчас нужно,
На старом сайте .
Old.planetaobuvi.ru есть модуль сортировки товаров. Который автоматом навешивает категории в зависимости от опций. Нужно его перенести на новый сайт planetaobuvi.ru И адаптировать в админке.
И вместе с этим модулем сразу перенести порядок сортировки для товаров как на старом сайте.
Перенести функционал со старого сайта
1. Создать ещё один порядок сортировки (назвать его "Произвольная")
и перенести со старого сайта поля и функционал сортировки
для категорий порядок сортировки заполняется в карточке товара в разделе "связи"
для брендов порядок сортировки заполняется в карточке товара в разделе "данные"
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