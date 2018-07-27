Программист OpenCart

Здравствуйте!

Наш программист, который вел проект, по непредвиденным форс-мажорным обстоятельствам не смог довести проект до конца и покинул нас. Нужен специалист с отличным знанием php, Mysql, java, с опытом работы, который оперативно по т.з будет вносить доработки на сайт, делать хотелки и т д. Срочно!

В первую очередь сейчас нужно,

На старом сайте .

Old.planetaobuvi.ru есть модуль сортировки товаров. Который автоматом навешивает категории в зависимости от опций. Нужно его перенести на новый сайт planetaobuvi.ru И адаптировать в админке.

И вместе с этим модулем сразу перенести порядок сортировки для товаров как на старом сайте.

Перенести функционал со старого сайта

1. Создать ещё один порядок сортировки (назвать его "Произвольная")

thvanx.ru/scr/img-279.png

и перенести со старого сайта поля и функционал сортировки

thvanx.ru/scr/img-280.png

для категорий порядок сортировки заполняется в карточке товара в разделе "связи"

thvanx.ru/scr/img-282.png

для брендов порядок сортировки заполняется в карточке товара в разделе "данные"

thvanx.ru/scr/img-281.png