Исправить кодировку модуля в DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Уже незнаю куда копать.

Вывод данных нормальный, модуль был в cp1251, я перевел все файлы в utf-8, но при добавлении в Mysql немецике символы (с точками над буквами) режутся превращаясь в вопросы.

Уже задавал utf8_decode(); на входные переменные, не прокатило.

DLEMySQL
7 лет назад
Frost56ru
Евгений 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров