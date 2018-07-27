Исправить кодировку модуля в DLE

Уже незнаю куда копать.

Вывод данных нормальный, модуль был в cp1251, я перевел все файлы в utf-8, но при добавлении в Mysql немецике символы (с точками над буквами) режутся превращаясь в вопросы.

Уже задавал utf8_decode(); на входные переменные, не прокатило.