Java Script виджет для опроса в матчах по большому теннису

ПРОЕКТ: Добработка интерфейса для просмотра и оценки игроков в матчах по большому теннису. Имеется интерфейс для просмотра, требуется доработать

ЦЕЛЬ: Получить анализ игры каждого игрока, путем проведения опроса по каждому розыгрышу, во время просмотра матча

ИНТЕРФЕЙС: Для просмотра матча и максимально удобный для участия в платном опросе

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Java Script виджет. Для отправки результатов в таблицу будет использоваться 1 http запрос. 1 розыгрыш – 1 запрос

Более подробная информация находится в прикрепленных файлах.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА:

- Большую часть страницы занимает плеер, в котором транслируется матч. Возможность перемотки видео назад на 15 сек и 30 сек

- Внизу страницы пользователь может увидеть фамилии игроков, время, которое идет матч, кнопки для перемотки видео, остановки и запуска, счет и номер розыгрыша

- Справа располагается форма с опросом

ОПРОС:

- Пользователь начинает просматривать матч

- Когда начинается розыгрыш – в форме опроса высвечивается номер розыгрыша и у пользователя есть время двух розыгрышей, чтобы ответить на вопросы

- Если пользователь не успевает закончить опрос, высвечивается сообщение о том, что пользователь не успел закончить опрос и в этот момент видео останавливается

- Далее пользователю предоставляется выбор – вернуться на начало розыгрыша или записать те ответы которые он успел дать

- В случае, когда пользователь успевает дать все ответы, появляется сообщение о том, что все ответы успешно записаны и осуществляется переход к опросу по следующему розыгрышу

- Каждый ответ записывается в таблицу матча, для дальнейшего анализа игры каждого игрока, внимательности участника опроса, а также расчета суммы вознаграждения за участие в опросе

ПРОХОЖДЕНИЕ ОПРОСА:

ФОРМА 1:

- Когда начинается новый розыгрыш, перед пользователем открывается ФОРМА 1

- Вверху формы располагается информация о ПРЕДЫДУЩЕМ разыгрываемом очке (например, на экране идет розыгрыш 1-3-3, а на форме высвечивается запись 1-3-2)

- Время на ответ эквивалентно продолжительности ТЕКУЩЕГО розыгрыша (1-3-3) (при начале розыгрыша 1-3-4 заканчивается время на ответ по розыгрышу 1-3-2)

- Нажатие кнопки ЭЙС эквивалентно ПОБЕДЕ ПОДАЮЩЕГО

- При выборе кнопки ЭЙС осуществляется переход на ФОРМУ 4

- Кнопка "ВТОРАЯ ПОДАЧА / ДВОЙНАЯ ОШИБКА" при ЕДИНИЧНОМ нажатии означает, что подающий совершил ошибку при первой подаче

- При двойном нажатии кнопки "ВТОРАЯ ПОДАЧА / ДВОЙНАЯ ОШИБКА" осуществляется переход на ФОРМУ 4

- Для перехода на следующую форму нужно выбрать ОДНУ из кнопок "ХОРОШЕЙ ПОДАЧЕЙ","ПЛОХОЙ ПОДАЧЕЙ", "НОРМАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ"

- Время, отведенное на опрос, эквивалентно времени розыгрыша, следующего за текущим (например опрос 1-3-2 длится до начала розыгрыша 1-3-4)

- При следующего розыгрыша (1-3-4) в правом верхнем углу появляется секундомер с обратным отсчетом 5 секунд, чтобы пользователь мог заметить, что время вышло и закончить опрос

- Если пользователь все же не успел закончить опрос, появляется сообщение из ФОРМЫ 8

ФОРМА 2:

Переход на ФОРМУ 2 осуществляется если выбран вариант "РОЗЫГРЫШ"

- При выборе кнопки "ПОДАЮЩИЙ", высвечивается новое окно согласно ФОРМЕ 3 , где необходимо ответить на вопрос "БЫЛ ЛИ РОЗЫГРЫШ ПРИ ПРИЕМЕ ПОДАЧИ", после выбора ответа происходит переадресация обратно на ФОРМУ 2

- При выборе кнопки "ПРИНИМАЮЩИЙ", обязателен выбор из кнопок блока КАКИМ УДАРОМ ЗАКОНЧИЛСЯ РОЗЫГРЫШ

- При выборе одной из кнопок "В СЕТКУ", "В АУТ", "НА ВЫЛЕТ" осуществляется переход на ФОРМУ 4

ФОРМА 4:

После окончания розыгрыша пользователь должен ответить на вопросы в ФОРМЕ 4

-Пользователь может отметить был ли выход к сетке и каким игроком

- Пользователь должен выбрать один или несколько вариантов ("ОШИБКА", "ГЛУПАЯ ОШИБКА", "ПАДЕНИЕ") поля БЫЛА ЛИ ОШИБКА?

ФОРМА 5:

После ответа на вопросы в ФОРМЕ 4, пользователь переадресовывается на ФОРМУ 5, где должен ответить на вопросы эмоциональной составляющей матча

- С помощью бегунка пользователь может отметить уровень "УСТАЛОСТЬ"

– Пользователь может выбрать один или несколько пунктов в соответствии с действиями, которые совершил игрок в результате проявления эмоций ( "ВОСТОРГ", "НЕРВЫ", "НЕДОВОЛЕН", "РУГАЕТСЯ", "БРОСИЛ РАКЕТКУ"

ФОРМА 6:

После ответов на все вопросы пользователь попадает на ФОРМУ 6

– На форме показаны ответы на вопросы которые дал пользователь в течении опроса

– Если все верно, пользователь нажимает кнопку "ДА", его ответы записываются в таблицу, высвечивается информационное сообщение зеленого цвета о том, что все ответы успешно записаны, которое горит три секунды

– После этого пользователь приступает к опросу по следующему розыгрышу

– Если пользователь видит, что ошибся, он может нажать кнопку "СБРОС" и начать проходить опрос заново (в режиме реального времени так сделать будет нельзя!)