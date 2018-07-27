Java Script виджет для опроса в матчах по большому теннису

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ПРОЕКТ:  Добработка интерфейса для просмотра и оценки игроков в матчах по большому теннису. Имеется интерфейс для просмотра, требуется доработать 

ЦЕЛЬ: Получить анализ игры каждого игрока, путем проведения опроса по каждому розыгрышу, во время просмотра матча  

ИНТЕРФЕЙС:  Для просмотра матча и максимально удобный для участия в платном опросе 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Java Script виджет. Для отправки результатов в таблицу будет использоваться 1 http запрос. 1 розыгрыш – 1 запрос 

Более подробная информация находится в прикрепленных файлах. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА: 

- Большую часть страницы занимает плеер, в котором транслируется матч. Возможность перемотки видео назад на 15 сек и 30 сек 

- Внизу страницы пользователь может увидеть фамилии игроков, время, которое идет матч, кнопки для перемотки видео, остановки и запуска, счет и номер розыгрыша 

- Справа располагается форма с опросом 

ОПРОС:  

- Пользователь начинает просматривать матч 

- Когда начинается розыгрыш – в форме опроса высвечивается номер розыгрыша и у пользователя есть время двух розыгрышей, чтобы ответить на вопросы 

- Если пользователь не успевает закончить опрос, высвечивается сообщение о том, что пользователь не успел закончить опрос и в этот момент видео останавливается 

- Далее пользователю предоставляется выбор – вернуться на начало розыгрыша или записать те ответы которые он успел дать 

- В случае, когда пользователь успевает дать все ответы, появляется сообщение о том, что все ответы успешно записаны и осуществляется переход к опросу по следующему розыгрышу 

- Каждый ответ записывается в таблицу матча, для дальнейшего анализа игры каждого игрока, внимательности участника опроса, а также расчета суммы вознаграждения за участие в опросе 

ПРОХОЖДЕНИЕ ОПРОСА: 

ФОРМА 1: 

- Когда начинается новый розыгрыш, перед пользователем открывается ФОРМА 1 

- Вверху формы располагается информация о ПРЕДЫДУЩЕМ разыгрываемом очке (например, на экране идет розыгрыш 1-3-3, а на форме высвечивается запись 1-3-2) 

- Время на ответ эквивалентно продолжительности ТЕКУЩЕГО розыгрыша (1-3-3) (при начале розыгрыша 1-3-4 заканчивается время на ответ по розыгрышу 1-3-2) 

- Нажатие кнопки ЭЙС эквивалентно ПОБЕДЕ ПОДАЮЩЕГО  

- При выборе кнопки ЭЙС осуществляется переход на ФОРМУ 4 

- Кнопка "ВТОРАЯ ПОДАЧА / ДВОЙНАЯ ОШИБКА" при ЕДИНИЧНОМ нажатии означает, что подающий совершил ошибку при первой подаче 

- При двойном нажатии кнопки "ВТОРАЯ ПОДАЧА / ДВОЙНАЯ ОШИБКА" осуществляется переход на ФОРМУ 4 

- Для перехода на следующую форму нужно выбрать ОДНУ из кнопок "ХОРОШЕЙ ПОДАЧЕЙ","ПЛОХОЙ ПОДАЧЕЙ", "НОРМАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ" 

- Время, отведенное на опрос, эквивалентно времени розыгрыша, следующего за текущим (например опрос 1-3-2 длится до начала розыгрыша 1-3-4) 

- При следующего розыгрыша (1-3-4) в правом верхнем углу появляется секундомер с обратным отсчетом 5 секунд, чтобы пользователь мог заметить, что время вышло и закончить опрос 

- Если пользователь все же не успел закончить опрос, появляется сообщение из ФОРМЫ 8 

ФОРМА 2: 

Переход на ФОРМУ 2 осуществляется если выбран вариант "РОЗЫГРЫШ" 

- При выборе кнопки "ПОДАЮЩИЙ", высвечивается новое окно согласно ФОРМЕ 3 , где необходимо ответить на вопрос "БЫЛ ЛИ РОЗЫГРЫШ ПРИ ПРИЕМЕ ПОДАЧИ", после выбора ответа происходит переадресация обратно на ФОРМУ 2 

- При выборе кнопки "ПРИНИМАЮЩИЙ", обязателен выбор из кнопок блока КАКИМ УДАРОМ ЗАКОНЧИЛСЯ РОЗЫГРЫШ 

- При выборе одной из кнопок "В СЕТКУ", "В АУТ", "НА ВЫЛЕТ" осуществляется переход на ФОРМУ 4 

ФОРМА 4: 

После окончания розыгрыша пользователь должен ответить на вопросы в ФОРМЕ 4 

-Пользователь может отметить был ли выход к сетке и каким игроком 

- Пользователь должен выбрать один или несколько вариантов ("ОШИБКА", "ГЛУПАЯ ОШИБКА", "ПАДЕНИЕ") поля БЫЛА ЛИ ОШИБКА? 

ФОРМА 5: 

После ответа на вопросы в ФОРМЕ 4, пользователь переадресовывается на ФОРМУ 5, где должен ответить на вопросы эмоциональной составляющей матча 

- С помощью бегунка пользователь может отметить уровень "УСТАЛОСТЬ"  

        – Пользователь может выбрать один или несколько пунктов в соответствии с действиями, которые совершил игрок в результате проявления эмоций ( "ВОСТОРГ", "НЕРВЫ", "НЕДОВОЛЕН", "РУГАЕТСЯ", "БРОСИЛ РАКЕТКУ" 

ФОРМА 6: 

После ответов на все вопросы пользователь попадает на ФОРМУ 6 

       – На форме показаны ответы на вопросы которые дал пользователь в течении опроса 

       – Если все верно, пользователь нажимает кнопку "ДА", его ответы записываются в таблицу, высвечивается информационное сообщение зеленого цвета о том, что все ответы успешно записаны, которое горит три секунды 

       – После этого пользователь приступает к опросу по следующему розыгрышу 

       – Если пользователь видит, что ошибся, он может нажать кнопку "СБРОС" и начать проходить опрос заново (в режиме реального времени так сделать будет нельзя!)

Java
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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