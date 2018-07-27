Переделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок177 просмотров

Сайт http://implantdemidov.ru/

Надо:

1. Поправить адаптацию сайта к мобильным устройствам

2. Поправить скрипт, что бы 1) меню открывалось не по клику, а по наведению мыши, 2) правильно переходило по внутренним ссылкам

3. Сделать версию для слабовидящих

4. Подправить внешний вид

Предлагайте сроки и цены.

7 лет назад
novostiv
Сергей 
69 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров