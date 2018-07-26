На хостинге 3 сайта. Кажется 2 на EVO и 1 на REVO. Заразился один, перекинулось на остальные. Первым делом попробовали использовать чистку с помощью вирусдай (мой вам совет не тратьте на него деньги). Далее в ...
Сделать импорт из 2х прайсов в базу данных.
Сайт на OpenCart 2.3.0.2
Необходимо сделать поиск по общему номеру. Реализовывать нужно через модуль, в нем должны быть 2 поля выбора файлов для импорта и кнопка запустить.
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