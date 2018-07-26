Сделать импорт из 2х прайсов в базу данных.

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Закрыт4 заявки176 просмотров

Сайт на OpenCart 2.3.0.2 

Необходимо сделать поиск по общему номеру. Реализовывать нужно через модуль, в нем должны быть 2 поля выбора файлов для импорта и кнопка запустить.

Opencart
7 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров