Доработка шаблона joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки195 просмотров

Необходимо разработать дополнительные модули на шаблоне Joomlа от Rocket Theme. Внедрить функционал размещения контента по модулям и страницам. Разработать внешний вид дополнительных модулей. 

Joomla
7 лет назад
nich123
51 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров