Починить форму обратной связи вордпресс

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Закрыт5 заявок178 просмотров

Привет всем!

Надо починить форма обратной связи на вордпресс.

Не надо установить плагины для этой задачи, просто надо разобраться в чем проблема почему письмо не приходит на почту.

Пишите цена без цен не рассматриваю заявки.

Сайт https://vk.cc/8jybul 

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7 лет назад
sevasargsyan
Сева 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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