Доп функционал на шаблон Joomla

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка120 просмотров

Необходимо разработать дополнительные модули на шаблоне Joomlа от Rocket Theme. Внедрить функционал размещения контента по модулям и страницам. Разработать внешний вид дополнительных модулей. 

Joomla
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров